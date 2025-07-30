الأربعاء 30 يوليو 2025
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قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة
قبول دفعة جديدة

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير / الدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2026.


الشروط العامة للقبول:


أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابع لها المرشح، وأن يكون لائقًا طبيًّا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح اختبارات القياسات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.


ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن عن 34 سنة في 1 / 1 / 2026، وألا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة في 1 / 1 / 2026، وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.
مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف:


يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.


علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة (فرع الاحتياط والمكلفين) بكوبري القبة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 / 08 / 2025 ولمدة شهر.


ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحًا حتى (5) مساءًا عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم (22617788 /02).
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الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع دفعة جديدة من الأطباء البشريين ضباط مكلفين بالقوات المسلحة

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