موعد فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للالتحاق بكلية التجارة

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية (نظامي الثلاث والخمس سنوات والمعاهد الفنية السنتين) وفقًا للشروط والقواعد للقبول بكليات التجارة.

وذلك من اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفقًا لجداول الاختبارات المعلنة.

يمكن للطلاب التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات علي الرابط التالي:

وللاطلاع على المحتوى العلمي لمقررات اختبارات الدبلومات للحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية التجارية (نظام الثلاث سنوات) للالتحاق بكليات التجارة من خلال الرابط التالي

وللاطلاع على المحتوى العلمي لمقررات اختبارات المعاهد للحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية التجارية والمعاهد الفنية التجارية نظام السنتين للالتحاق بكليات التجارة من خلال الرابط التالي



قواعد اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات

هناك مجموعة من القواعد والاعتبارات التي يجب مراعاتها في اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات وهي كالآتي:

اعتبارًا من دفعة عام ٢٠٢٥ من الطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ أصبحت فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٥ هي فرصة واحدة فقط خلال عامين متتاليين تحسب ابتداء من عام حصول الطالب علي المؤهل والعام الذي يليه.



بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية عام ٢٠٢٤ يسمح لهم بفرصة أخرى وأخيرة للتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٥ للالتحاق بالكليات المعنية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.



عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية (نظام الثلاث سنوات) ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية (نظام الخمس سنوات) دفعة ٢٠٢٤ والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها (التجارة - الزراعة - الحقوق - الهندسة) بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشيحهم لهذه الكليات سنويًا من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.



قواعد اختبارات المعاهد السنتين بعد الثانوية والدبلومات نظام 5 سنوات

قواعد اختبارات المعاهد السنتين بعد الثانوية والدبلومات نظام 5 سنوات

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية التجارية ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها بكليات الحقوق بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية التجارية ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها بكليات الحقوق بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات أو المعهد الفني الصناعي بشبرا "شعبة معامل بيولوجية") بكليات (الهندسة بالفرقة الإعدادية، والزراعة بالفرقة الثانية في النظام الفصلي وحسب المقاصة في نظام الساعات المعتمدة) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كطلاب نظاميين.

قواعد اختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات

وبالنسبة لاختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات هناك مجموعة من القواعد جاءت كالتالي:

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).



قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية (الزراعية، الصناعية) نظام الثلاث سنوات بكليات (الزراعة بالفرقة الأولى، الهندسة بالفرقة الإعدادية) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كطلاب نظاميين.

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