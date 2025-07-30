الأربعاء 30 يوليو 2025
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محافظات

إزالة 7 إعلانات مخالفة في حملة بمدينة قنا

إزالة إعلانات مخالفة،
إزالة إعلانات مخالفة، فيتو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا تحت إشراف نواب المدينة، بحملة إزالة للإعلانات المخالفة أسفرت عن إزالة 7 إعلانات مخالفة.
 
وأوضح رئيس المركز أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التي تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظًا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.

وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا مدينة قنا قنا

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