اليوم، قطع الكهرباء عن 20 منطقة في نجع حمادي بقنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إجراء أعمال الصيانة على أكشاك الكهرباء بالمدينة.

وأكدت أنه سوف يتم فصل التيار الكهربى اليوم الأربعاء الموافق 2025/7/30من الساعة السابعة صباح اليوم الأربعاء حتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم.



وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بفص الكهرباء عنها هي: “ موقف للقمانة، شارع الشونة، شارع 30 مارس، شارع 15 مايو، المعهد الدينى، السكة الحديد، البنك الاهلى، مركز شرطة نجع حمادى، الرى، الجوازات والبحث الجنائي، الراهبات، المسطحات المائية، المستشفى العام، بين المحطات، جراج عثمان، المرور، الحزب الوطني سابقًا، الحماية المدنية، الضرائب، الأوقاف”.



وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

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