رئيس الهلال السعودي يعلن عدم ترشحه في انتخابات النادي المقبلة

أعلن فهد بن نافل رئيس شركة نادي الهلال السعودي عدم ترشحه للدورة الجديدة من انتخابات النادي، مفضلا إعطاء الفرصة لوجوه جديدة.

وكشف بن نافل في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي عدم ترشحه قائلا: “الهلال كيان محطات تاريخه منصات الذهب، لكل رحلة منصة أخيرة، وبقلب يملؤه الامتنان والفخر، حان الوقت لتسليم راية قيادة النادي مثلما تسلمتها من الآخرين”.

وأعلن بن نافل دعمه المطلق للمرشح المقبل لرئاسة شركة نادي الهلال، وفق ما تراه مؤسسة أعضاء نادي الهلال والجمعية العامة لشركة النادي.

وكان الهلال قد بلغ ربع نهائي منافسات كأس العالم للأندية بعد الخروج أمام فلومينينسي البرازيلي.

حسم موقف ميتروفيتش من معسكر الهلال السعودي في ألمانيا

فيما حسم نادي الهلال السعودي موقف مهاجمه الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش من المشاركة ضمن بعثة فريقه التي تخوض معسكرًا تدريبيًا، بداية من 1 أغسطس المُقبل بألمانيا.

ميتروفيتش في قائمة الهلال السعودي بمعسكر ألمانيا

ويخوض الهلال السعودي معسكره التحضيري للموسم الجديد في مدينة حدودية ما بين ألمانيا والنمسا، وسيتواجد ميتروفيتش ضمن القائمة التي يختارها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن ميتروفيتش مستمر مع الهلال وسيشارك في المعسكر التحضيري بألمانيا، على أن يتم حسم مستقبله مع الفريق خلال المعسكر.

ولفتت تقارير صحفية سابقة إلى رغبة إنزاجي في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما عقد الزعيم صفقة وحيدة، كانت على مستوى الدفاع بالتعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر السابق لميلان الإيطالي.

أرقام ميتروفيتش مع الهلال السعودي

ولعب ميتروفيتش 79 مباراة مع الهلال بجميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في صيف 2023، سجل خلالها 68 هدفًا، وصنع 15 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.