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العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب

عثر أهالى منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، على جثة شاب فى ظروف غامضة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أسوان العمومية.

 

بلاغ العثور على جثة شاب 

 

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المواقع داخل منطقة الصداقة، وانتقل رجال المباحث لموقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

 

وكشفت التحريات الأولية أن الجثة لشاب يُدعى رجب رفاعى حسنين عبد اللطيف، يبلغ من العمر 30 عامًا، وتم إيداعها بالمشرحة العمومية، لحين على الطب الشرعى وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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