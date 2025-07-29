منى الشاذلي تستعيد ذكرياتها مع زياد الرحباني وتستضيف عالمة المصريات مونيكا حنا غدًا

تستعيد الإعلامية منى الشاذلي ذكرياتها مع الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني فى حلقة يوم غد الأربعاء من برنامجها "معكم" على قناة "ON".

وخلال الحلقة تعرض الشاذلي مقتطفات سابقة من لقاء لها مع الرحباني وحكاياته عن الفن والسياسة وعلاقته بوالدته السيدة فيروز وأهم الأعمال التي قدمها طوال مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء.

عالمة المصريات مونيكا حنا

وفى الحلقة فقرة مع عالمة المصريات الدكتورة مونيكا حنا مؤلفة كتاب مستقبل علم المصريات الي يتضمن استعراض لماضي علم المصريات واستشراف لمستقبله.

وخلال الحلقة تتحدث مونيكا عن الوثائق المحفوظة في دار الوثائق المصرية التي استعانت بها لتفكيك السردية التاريخية لعلم المصريات عبر التاريخ لإلقاء الضوء على نقاط كانت مهمشة لعقود طويلة.

وتطرقت مونيكا إلى آلاعيب الغرب في الاستيلاء على الآثار المصرية ومنها تغطية الآثار المكتشفة بالتبن لإخفائها عن العيون بعد اكتشافها حتى تسنح الفرصة لتهريبها خارج مصر.

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