أسرة «زمالك بولاق» تستأنف التصوير في هذا الموعد

تستأنف أسرة مسلسل زمالك بولاق تصوير المشاهد المتبقية من أحداث العمل خلال الأسبوعين القادمين، ويتبقى لهم ما يقرب من 10% فقط من أحداث العمل.



ويظهر الفنان باسم سمرة خلال أحداث مسلسل "زمالك بولاق" بشخصية سائق ميكروباص يعيش في حي بولاق، وتجمعه الصدفة بأحد سكان الزمالك، ما يُشعل سلسلة من الأحداث المشوّقة المليئة بالصراعات والدراما.

باسم سمرة في مسلسل زمالك بولاق

المسلسل من بطولة نخبة كبيرة من النجوم: باسم سمرة، خالد الصاوي، عبير صبري، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجي، إسماعيل فرغلي، محمد منصور، لبنى عزت، يوسف اسامة، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا.





العمل من تأليف أحمد رجب، إسلام شتا، وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان باسم سمرة مؤخرًا في بطولة فيلم ريستارت مع تامر حسني والذي عرض ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى.

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