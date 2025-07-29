الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إجراء 52 عملية جراحية ناجحة في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي العام

مستشفى نجع حمادي
مستشفى نجع حمادي العام

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، عن نجاح مستشفى نجع حمادي العام في إجراء 52 عملية جراحية متنوعة خلال يوم واحد فقط،فيما يُعدُ إنجازًا غير مسبوق يُبرز جهود والتزام الفريق الطبي والإداري داخل المستشفى، بقيادة الدكتور أحمد المحلاوي مدير المستشفى، وخطة الطب العلاجي بقيادة الدكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي والدكتور خالد عويضة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وهو ما يعكس ثقة المرضى المتزايدة في الخدمة الصحية التي تقدمها المستشفى للأهالي من نجع حمادي والمراكز المجاورة.

تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى بقنا

وأكد وكيل الوزارة أن تحقيق هذا الرقم المتميز من العمليات الجراحية في يوم واحد يُعد دليلًا واضحًا على كفاءة الأطقم الطبية ودعم فرق التمريض والفنيين والإدارة، مشيدًا بروح العمل الجماعي وإخلاص جميع العاملين في تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى،موضحًا أن مستشفى نجع حمادي العام يُعد واحدًا من أكبر وأهم الصروح الطبية بشمال محافظة قنا، والتي تم إنشاؤها وفق أحدث المعايير الطبية والخدمية ليُلبي إحتياجات المواطنين ويوفر لهم خدمات على أعلى مستوى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدولة تُولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الطبية والصحية بمحافظة قنا، ودعم المستشفيات بكل المستلزمات الضرورية والأجهزة الحديثة، بما يضمن القضاء على قوائم الإنتظار ويخفف معاناة المرضى،  ويُلبي الإستجابة السريعة لإحتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مستشفي نجع حمادي مستشفي نجع حمادي العام

مواد متعلقة

وكيل صحة قنا: خفض مجموع القبول للدفعة الجديدة بمدارس التمريض

أوقاف قنا: دعم الوزارة لبرامج التعليم والتدريب للأئمة والواعظات

قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي تفحص 939 مواطن بمركز الوقف في قنا

تحرير 5 محاضر ضد أصحاب قمائن الطوب في قنا (صور)

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

الأمن يكشف تفاصيل القبض على صاحبة حساب ادعت أنها ابنة الرئيس الأسبق مبارك

إخلاء سبيل رمضان صبحي في تهمة التزوير بكفالة 100 ألف جنيه

رفعت فياض يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي

انهيار جزئي لـ عقار بمنطقة الرأس السوداء فى الإسكندرية دون إصابات

رشاد عبده عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن الوضع الاقتصادي: تحسن خادع

إقالة أم تصفية حسابات؟.. إنهاء ندب رانيا يحيى من أكاديمية روما يثير جدلًا واسعًا بين المثقفين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025

هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي

أمين الفتوى يكشف حكم إجبار الفتاة على الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads