وزير البترول يبحث مع "موانئ أبو ظبي" تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع النفط والطاقة

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع مجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك بمقر المجموعة بإمارة أبو ظبي.

وخلال الاجتماع قال، أننا نتطلع إلى استكشاف فرص تعظيم الاستفادة من الأصول المتطورة لقطاع البترول المصري وخاصة مستودعات الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط الخام، إلى جانب البحث في مجالات تعاون أخرى ذات الاهتمام المشترك، وإنشاء شراكة تستهدف تطبيق المحورين الثاني والسادس من استراتيجيتنا المتكاملة بالوزارة، وذلك بتعظيم القيمة المضافة لأصول قطاع البترول المصري وتعزيز التعاون الإقليمي المشترك، وعلى رأسه التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة الذي يتميز بعمق أواصره وتنوعه في جميع مجالات الطاقة المختلفة، بداية من أنشطة الاستخراج والإنتاج، ووصولًا إلى أنشطة النقل والتوزيع والتسويق، بالاضافة الي ضرورة دمج الخبرات التشغيلية والإمكانات الرقمية المتقدمة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي مع البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول في مصر، لدعم أمن الطاقة الإقليمي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق تجارة النفط الخام الدولية.

توقيع اتفاقية تعاون مشترك

وخلال الزيارة شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول ومجموعة موانئ أبو ظبي وشركة "تي سي أم" بهدف دراسة تعاون إقليمي مشترك يعزز التعاون بين البلدين.

وبهذه المناسبة أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي ان مذكرة التفاهم تجسد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها السوق المصري لدى المجموعة، انطلاقًا من العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بتعظيم المردود الاقتصادي لخبراتنا المتقدمة في تشغيل الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والمناطق الاقتصادية والحلول الرقمية، عبر عقد شراكات استراتيجية طويلة الأمد، الأمر الذي يسهم في دعم الأهداف الاقتصادية والصناعية للحكومة المصرية. وانسجامًا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل العمل على تعميق أواصر التعاون الاقتصادي مع شركائنا في مصر، بما يعود بالخير والنماء على الشعبين المصري والإماراتي، وعلى ازدهار أعمال شركائنا الاستراتيجيين.

قام بالتوقيع على المذكرة كلا من أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وناصر شومان، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لنقل وتسويق المنتجات، ومحمود فراج عمران، مدير عام شركة "تي سي أم" لإدارة المشاريع.

وحضر مراسم التوقيع كلا من السفير شريف عيسي سفير جمهورية مصر العربية لدي دوله الإمارات والسيد المهندس ايهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول للإنتاج والدكتور محمد الباجوري المشرف على الادارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

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