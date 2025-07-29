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أخبار مصر

تشكيل لجنة فنية لبيان أسباب حادث اصطدام قطار بـ محطة مصر

قطار
قطار
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شكلت الهيئة القومية للسكك الحديد لجنة فنية لدراسة وإعداد تقرير مفصل عن أسباب حادث قطار محطة مصر ، على أن يتم عرض نتائج التقرير على وزير النقل 

ومن المقرر أن يتم فحص بيانات القطار، من خلال مسجل البيانات  الصندوق الأسود للرحلة، ويتم فحص نظم تشغيل القطار وإشارات البرج ، بالإضافة إلى الفحص الفنى للجرار،  لبيان السبب الحقيقي للحادث 

بيان رسمى من السكك الحديد 

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا اعتذرت من خلاله للركاب عن تأخر قيام القطار رقم 923 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية.

وقالت الهيئة في بيانها:  نظرا لأنه أثناء دخول عربات  القطار رقم 923  (بدون ركاب) من ورش التجهيز بالفرز إلي رصيف رقم 1 بمحطة القاهرة حادث اصطدام لجرار الوردية الساحب لعربات القطار بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية الرصيف.

وتابعت الهيئة في بيانها أن الحادث أسفر عن حدوث تلفيات بسيطة بعربة القوى دون وقوع أي إصابات ودون التأثير على حركة القطارات وعلى الفور تم تعيين قطار بديل للرحلة وانطلاق قطار رقم  923 باتجاه الإسكندرية.

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