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أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا بمدينة العلمين.. ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

ويُعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، والذي يتم خلاله استعراض أبرز قرارات وتكليفات المجلس، إلى جانب الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول لشأن العام.

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اجتماع مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدينة العلمين الجديدة المؤتمر الصحفي الأسبوعي

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