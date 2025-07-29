هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مشاورات عاجلة بشأن الأسرى في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات طارئة مع عدد من المسئولين الأمنيين والسياسيين لمناقشة تطورات ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الوضع في غزة ومصير الأسرى الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب، وسط ترقب لأي تقدم محتمل في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني.



ونقلت شبكة إيه بي سي الإخبارية الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يدرس ضم أراض في غزة إذا لم توافق حماس على خطة وقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال سيعرض على المجلس الوزاري خطة للسيطرة على ما بين 90% و100% من مساحة قطاع غزة.

جيش الاحتلال يقدم خطة للسيطرة على كامل قطاع غزة

وأكد الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مسئول بالحكومة أنه لا نية لتوسيع العمليات في غزة بطريقة تعرض حياة المحتجزين للخطر.

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