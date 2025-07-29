الثلاثاء 29 يوليو 2025
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انفوجراف

زيتنا في دقيقنا.. أعضاء بالأعلى للثقافة وقيادات الوزارة يحصدون جوائز الدولة (إنفوجراف)

د. أحمد زايد، فيتو
د. أحمد زايد، فيتو

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الأعلى للثقافة أعضاء المجلس الأعلى للثقافة احمد ابراهيم خالد أبو الليل نائب رئيس هيئة الكتاب خالد أبو الليل مجلس الأعلى للثقافة مسعود شومان وزير الثقافة نهلة امام

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