انتخابات الموسيقيين، أعضاء النقابة يفاجئون نادية مصطفي والأخيرة ترد بزغرودة (فيديو)

فاجأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين الفنانة نادية مصطفى بخبر تقدمها باكتساح في انتخابات التجديد النصفي للموسيقيين، وذلك قبل إعلان النتيجة رسميا.

زغرودة نادية مصطفى فى انتخابات الموسيقيين

وعبرت نادية مصطفى عن سعادتها الكبيرة لهذا الخبر، وأطلقت زغرودة تعبيرا عن فرحها

وقالت نادية مصطفى في تصريحات لـ فيتو:" أنا لا أعتبر أزمة راغب علامة أزمة من الأساس، مشيرة إلي أنها لم تكن لتحدث، لولا انتشار الفيديو بشكل واسع علي مواقع الميديا، وراغب علامة فنان كبير ومعروف بظهوره المميز علي المسرح ويحترم جمهوره، مشيرة إلي أن مصطفي كامل يعتبره شقيقه وصديقا مقربا له

وأضافت:" مصطفي كامل يهتم بشكل كبير هو ومجلس النقابة، بالذوق العام والمسرح وشكل الحفلات، مؤكدة أنه يتم فحص الفيديوهات المخالفة في الحفلات، ويتم رصد الأخطاء في اجتماعات بين أعضاء مجلس النقابة.

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