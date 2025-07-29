مصطفى عطية: نمتلك أكثر من 100 صنف من القطن ونواجه التحديات بخطط طموحة وأبحاث متقدمة

أكد الدكتور مصطفى عطية، وكيل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن القطن المصري يتميز عالميا بإنتاج غزول فائقة الطول والنعومة، ولا يصدر عنه عوادم كما في الأقطان قصيرة التيلة التي تستوردها مصر لاستخدامها في إنتاج الأقمشة الشعبية.

وأوضح أن 425 جراما فقط من القطن المصري يمكن أن تنتج 3 قمصان فاخرة يصل سعر الواحد منها إلى أكثر من 7 آلاف جنيه، ما يعكس قيمته الاقتصادية العالية.

وأشار عطية في تصريحات لفيتو إلى أن مصر تصدر نحو 80% من إنتاجها من القطن، لكن الدولة تخطط لتقليل هذه النسبة إلى 50% خلال السنوات المقبلة، عبر منظومة إنتاج جديدة تستهدف تصنيع غزول ومنتجات محلية من القطن المصري لتصديرها كملابس وأقمشة بحلول عام 2030.

وعن مواجهة التحديات المناخية وتذبذب درجات الحرارة، أكد عطية أن معهد بحوث القطن يعمل بشكل دائم على تطوير الأصناف المصرية طويلة التيلة وفائقة الطول، لتكون أكثر تحملا للحرارة وسريعة النضج.

وأشار إلى أن المعهد هو الجهة الوحيدة المنوطة بإنتاج أصناف القطن المصري، ويمتلك أكثر من 100 صنف معتمد، ولا يتم إنتاج صنف جديد إلا إذا كانت هناك حاجة فعلية له، ويستغرق تطويره نحو 12 عاما من الأبحاث الحقلية لضمان ثبات الصفات الوراثية وتفوقه على الأصناف السابقة.

وحذر عطية من تداول تقاوي مغشوشة تنتجها بعض المحالج الأهلية بشكل غير قانوني وتروجها في الأسواق باسم وزارة الزراعة، ما يؤدي إلى فشل عملية الزراعة، مؤكدًا أن التقاوي المعتمدة تنتج فقط من خلال موردين رسميين ضمن منظومة تداول الأقطان المعتمدة من الوزارة.

ولفت وكيل المعهد إلى أن المساحات المنزرعة بالقطن تراجعت هذا الموسم إلى نحو 215 ألف فدان منها 195 ألف في الدلتا و20 ألف بالصعيد، مقابل 311 ألف فدان العام الماضي، بسبب تأخر صرف مستحقات المزارعين العام الماضي، وارتفاع الحرارة، وتأخر مواعيد الزراعة نتيجة زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح وبنجر السكر والبطاطس.

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