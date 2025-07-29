أزمة راغب علامة.. نادية مصطفى تحمل السوشيال ميديا المسؤولية (فيديو)

علقت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة الموسيقيين على أزمة راغب علامة ومنعه من الغناء في مصر بسبب تصرفات المعجبات معه على المسرح في حفله الأخير بالساحل الشمالي.

نادية مصطفى تعلق على أزمة راغب علامة

وقالت نادية مصطفى في تصريحات لـ فيتو:" أنا لا أعتبر أزمة راغب علامة أزمة من الأساس، مشيرة إلي أنها لم تكن لتحدث، لولا انتشار الفيديو بشكل واسع على مواقع الميديا، وراغب علامة فنان كبير ومعروف بظهوره المميز على المسرح ويحترم جمهوره مشيرة إلي أن مصطفي كامل يعتبره شقيقه وصديق مقرب له.

وأضافت: “مصطفى كامل يهتم بشكل كبير هو ومجلس النقابة، بالذوق العام والمسرح وشكل الحفلات، مؤكدة أنه يتم فحص الفيديوهات المخالفة في الحفلات، ويتم رصد الأخطاء في اجتماعات بين أعضاء مجلس النقابة”.

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