الثلاثاء 29 يوليو 2025
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وفد من أوقاف سوهاج يزور برخيل المتضررة من الحرائق

وفد من أوقاف سوهاج
وفد من أوقاف سوهاج يزور برخيل المتضررة من الحرائق

توجه وفد من مديرية أوقاف سوهاج إلى قرية برخيل التابعة لمركز البلينا بسوهاج لمتابعة الأوضاع الدعوية بعد الحريق الذي شهدته القرية مؤخرًا، على مدار ٢٠ يوما، والذي خلّف أضرارًا لحقت بعدد من المنازل وأثرت على الأهالي.

وترأس الوفد الدكتور محمد إسماعيل أبو سعدة، مدير المديرية، يرافقه عدد من قيادات أوقاف سوهاج، حيث تم تفقد عدد من المساجد بالقرية، والاطمئنان على انتظام العمل الدعوي بها، مع التأكيد على أهمية دور المسجد في بث الطمأنينة والسكينة، لا سيما في أوقات الأزمات والشدائد.

 

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها المديرية، وحرصها على دعم القرى المتضررة والوقوف على احتياجاتها الدعوية والخدمية، وتفعيل الدور المجتمعي للمساجد في مختلف الظروف.

 

يذكر أن قرية برخيل شهدت على مدار ٢٠ يوما عدد من الحرائق في منازل وممتلكات المواطنين، دون وجود سبب ظاهر، ما دفع سكانها إلى مناشدة الجهات المسؤولة التدخل العاجل لحمايتهم من تلك الظاهرة الغامضة وتمثلت تلفيات الحرائق المتكررة والغامضة في قرية برخيل بالبلينا في احتراق عشرات المنازل ومحتوياتها ونفوق عدد من رؤوس المواشي والأغنام والطيور المنزلية.

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