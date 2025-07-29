بدأت اليوم معامل الحاسب الآلى بجامعة سوهاج في استقبال وتسجيل رغبات الطلاب الناجحين من المرحلة الأولى في الثانوية العامة، حيث وجه الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بتقديم وتوفير كافة سبل الدعم للطلاب، والإجابة على جميع التساؤلات الخاصة بعملية التنسيق، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة متناهية، متمنيًا لهم التوفيق والاختيار الموفق للكلية التي تتلاءم مع ميولهم ورغباتهم.

معامل التنسيق بجامعة سوهاج تستقبل الطلاب الناجحين من المرحلة الأولى في الثانوية العامة

وقال الدكتور عبدالناصر يس: إن أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات ٢٠٢٥ تستمر لمدة ٥ أيام، على أن تعلن النتيجة كاملة لطلاب الشعب الثلاث (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)، بعد انتهاء تسجيل رغبات القبول بالكليات، مؤكدًا أنه تم توفير طاقم إداري مدرب للرد على كافة التساؤلات الخاصة بإستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات، وتوفير عددا كبيرا من المُنسقين؛ لإرشاد الطلاب من أجل الوصول إلى معامل الحاسب الآلى داخل الجامعة، بالإضافة إلى توفير استراحات مُجهزة بمكيفات ومبردات لأولياء الأمور أثناء انتظارهم أبنائهم؛ لحين الانتهاء من عملية التنسيق.

وأضاف المهندس محروس حارس رئيس مكتب التنسيق بالجامعة عن استعدادات شبكة المعلومات تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتجهيز لأعمال التنسيق منها تحديث البرامج على أجهزة الكمبيوتر والطابعات، كما تم اختبار سرعة النت، وصيانة أجهزة التكييف بالمعامل استعدادا لاستقبال الطلاب.

وأوضح المهندس علاء الصادق، أن أعمال تنسيق المرحلة الأولى بدأت اليوم الثلاثاء ٢٩ يوليو وتنتهي يوم السبت القادم الموافق ٢ اغسطس، مضيفًا أنه تم تزويد معامل الحاسب الآلي بمهندسين كمبيوتر وفنيين صيانة وأخصائي شئون طلاب من أكفأ العناصر المدربة، وذلك لمعاونة الطلاب في إدخال بياناتهم وإصلاح أي أعطال مفاجئة بأجهزة الحاسب الآلي.

والجدير بالذكر ان أن المعامل المركزية التي تم تخصيصها بالحرم الجامعي القديم للتنسيق الإلكتروني، هي معمل نادي التكنولوجيا “المعمل التجاري سابقا”، ومعامل الحاسب الآلى بمبني كلية الطب الاكاديمي، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، ويتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى باستخدام الحاسب الآلى الشخصى على مدار الـ 24 ساعة.

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