الثلاثاء 29 يوليو 2025
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محافظات

الانقاذ النهري بالإسكندرية تبحث عن جثمان شاب غرق بشاطئ بلبيس في العجمي

شاطئ بليس بالعجمي،
شاطئ بليس بالعجمي، فيتو

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية وعدد  من الغواصين المتطوعين، بحثهم لانتشال جثة شاب غرق في شاطئ بليس ١ بالعجمي بيطاش غرب المدينة.

غريق شاطئ بليس 

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت إخطارا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بورود بلاغ من إدارة شواطئ العجمي بوجود حالة غرق بشاطئ بليس ١ في منطقة البيطاش. 

توجهت قوة أمنية رفقه قوات الإنقاذ النهري ومسئولي مصايف العجمي وسيارة الإسعاف، وتبين غرق عبدالرحمن جمال حشاد ١٧ عاما من محافظة الغربية، وجرى نزوله في الساعة السابعة صباحا رغم ارتفاع الأمواج ورفع الراية الحمراء ومنع نزول البحر بعد ذلك.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن الغريق مدعومه بعدد من غواصين الخير المتطوعين،  فيما تجمع أقارب الغريق علي الشاطئ لانتظار انتشال جثمانه تمهيدًا لنقله إلى مسقط رأسه في محافظة الغربية.

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