الثلاثاء 29 يوليو 2025
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معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تنتظم في تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات وتقديم كافة التيسيرات لمساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بأماكن معامل الحاسب الآلي التي يمكن للطلاب استخدامها بجميع الجامعات الحكومية، وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هناك معامل في جميع الجامعات الحكومية جاهزة لاستقبال الطلاب لمساعدتهم طوال فترة التنسيق، بالإضافة إلى مرشدين لمساعدة طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية؛ لتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2025/2026.

 

وأشار الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، إلى أنه يمكن لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التاليحتى موعد انتهاء المرحلة الأولى في تمام السابعة من مساء يوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معامل الحاسب الآلي متوفرة في الـ28 جامعة حكومية بمختلف أنحاء الجمهورية، ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني، كما يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات الطلاب من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، لافتًا إلى أن هذه المعامل تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي: 

أولا: النظام الحديث:

  • الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر
  • الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

  • الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر
  • الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

  • يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا.
  • تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.
  • ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.
  • تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.
  • ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة

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