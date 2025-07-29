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محافظ المنوفية يلتقي رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجديد

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال اللقاء

التقى، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عقب توليه مهام منصبه الجديد خلفًا للمهندس الراحل شاكر محمد شاكر، بحضور المهندس محمد يسري مدير عام تنفيذ المشروعات بالجهاز.


وخلال اللقاء، هنأ محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوليه المنصب الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومؤكدًا على أهمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي كأحد القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كما تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بنطاق المحافظة.


وشدد محافظ المنوفية على ضرورة دفع معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل، والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان التنفيذ الأمثل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشروعات الجاري تنفيذها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ المنوفية يشدد على المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري

فيما قدم رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجديد الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، مشيدًا بدعمه الدائم وحرصه على متابعة المشروعات التنموية أولًا بأول، مؤكدًا عزمه على مواصلة الجهود لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجهاز التنفيذي، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

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