انتعاشة فنية لـ فدوى عابد في دور العرض السينمائي

تعيش الفنانة فدوى عابد حالة من النشاط الفني بكثافة، حيث انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "برشامة" مع الفنان هشام ماجد، وتستكمل حاليًا تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان: أحمد وملك”، وذلك عقب تألقها اللافت في مسلسل "فات الميعاد" الذي انتهى عرضه مؤخرًا.

انتهاء تصوير برشامة

وأكدت فدوى عابد في بيان صحفي، أن تجربة فيلم "برشامة" كانت مميزة وغنية، حيث جسدت دورًا جديدًا ضمن فريق عمل متكامل يضم نجومًا مثل هشام ماجد، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، فاتن سعيد، وتأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب، مشيدة بالأجواء الاحترافية والمرحة وروح التعاون التي سادت خلال مراحل العمل.

تصوير "السلم والثعبان 2"

بالتوازي مع استكمال تصوير "برشامة"، تواصل فدوى عابد تصوير مشاهدها في فيلم"السلم والثعبان: أحمد وملك" الجزء الثاني، الذي يشارك في بطولته عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري، حاتم صلاح، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، مشيرة إلى سعادتها بالاشتراك في العمل وعلى حرصها الشديد بتقديم أفضل ما لديها في هذا العمل الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، بعد نجاح جزئه الاول.

الجدير بالذكر أن الفنانة فدوى عابد حققت نجاحًا ملحوظًا مؤخرًا من خلال مشاركتها في مسلسل "فات الميعاد"، الذي شارك فيه نخبة من نجوم الفن مثل أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، وأحمد صفوت، المسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي، ولاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور والنقاد.

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