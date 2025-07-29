الثلاثاء 29 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

مدحت صالح مفاجأة أشرف عبد الباقي في "سوكسيه" بالساحل الشمالي

مدحت صالح.فيتو
مدحت صالح.فيتو

أعلن الفنان أشرف عبد الباقي عن تنظيم حفلات لمشروعه المسرحي "سوكسيه" بالساحل الشمالي.

وبحسب ما أكده عبد الباقي، تقام الحفلات الخميس والجمعة من كل أسبوع على مدار الصيف الحالي.

ومن المقرر أن يستضيف مسرح سوكسيه الخميس ٣١ يوليو الستاند أب كوميدي "حليم" وفرقة طبلة الست.

مدحت صالح وسوكسيه

أما نجم هذا الأسبوع هو الفنان مدحت صالح بحسب ما أعلن اشرف عبد الباقي، وتقام حفلته يوم الجمعة ١ أغسطس، ويقدم فيها مجموعة من أبرز أغنياته.

يشار إلى أن سوكسيه هي مبادرة أطلقها النجم أشرف عبد الباقي في أكتوبر من العام الماضي لدعم المواهب الشابة في المسرح، وقدم فيها العديد من المسرحيات بالقاهرة.

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