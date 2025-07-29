الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

التحفظ على أموال سارة خليفة وعصابتها وإدراج الهاربين بقوائم ترقب الوصول

سارة خليفة، فيتو
سارة خليفة، فيتو

أمرت  النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين على خلفية اتهامهم بتأليف عصابة إجرامية لجلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.


وأحات  النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

منظمة إجرامية لتصنيع المواد المخدرة المُخلقة

وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

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النيابة العامة المتهمة سارة خليفة سارة خليفة تخليق المواد المخدرة

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