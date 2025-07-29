الثلاثاء 29 يوليو 2025
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محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة محملة بالأعلاف بقنا

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل ثقيل

لقي سائق مصرعه وأصيب آخر كان برفقته، إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل"تريلا" محملة أعلاف وغلال بناحية الطريق الصحراوي الغربي بعد الشركة اليابانية باتجاه نجع حمادي ، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، إخطارا مفاده وفاة شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة نقل ثقيل"تريلا" محملة أعلاف وغلال بناحية الطريق الصحراوي الغربي بعد الشركة اليابانية باتجاه نجع حمادى.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

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الطريق الصحراوي الغربى انقلاب سيارة نقل ثقيل شمال محافظة قنا محافظة قنا الصحراوي الغربي

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