الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

وزير الشؤون النيابية
وزير الشؤون النيابية خلال اللقاء

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.

تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية

تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.

التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية

وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.

من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاصلاح الشامل الانضباط المالي التعاون والتنسيق الجهاز المركزى للمحاسبات الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية تحقيق الانضباط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية وسفير خادم الحرمين الشريفين

ماذا لو رفض الرئيس تعديل الإيجار القديم؟.. آليات إعادة العرض على النواب.. المدة التي يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض خلالها على أي قانون.. وهذا مصير التعديلات بعد فض دور الانعقاد الخامس

وزير الشئون النيابية: ملتقي شباب المعرفة نموذج لبناء علاقة المؤسسات بالشباب

الأكثر قراءة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

أخبار مصر: القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة، موعد عودة الكهرباء بالجيزة وسبب كارثي وراء انقطاعها، قتلى في هجوم مسلح بأمريكا

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

لليوم الرابع على التوالي.. الكهرباء تفشل في إصلاح عطل كابل محطة جزيرة الذهب.. وتفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين واستغاثات لرئاسة الجمهورية.. والحكومة تتعهد مجددا بحل الأزمة

بعد التراجع الكبير، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

خدمات

المزيد

سعر جرام الفضة بالصاغة اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

الجرام بـ 5790 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: يجوز توريث مقابر الأجداد للأبناء والأحفاد في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads