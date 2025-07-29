أوقاف قنا: دعم الوزارة لبرامج التعليم والتدريب للأئمة والواعظات

اجتمع الشيخ محمد زكي يونس، مدير مديرية أوقاف قنا بمديري الإدارات الفرعية اليوم الثلاثاء بديوان عام مديرية أوقاف قنا، وبحضور الدكتور أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بالمديرية.



وشدد على ضرورة الانضباط الدعوي والإداري في تنفيذ التعليمات الوزارية مع مواجهة الفكر المتطرف وكل تحديات شعب مصر العظيم هو مهمتنا الكبرى، مؤكدا على دعم الوزارة لبرامج التعليم والتدريب للأئمة والواعظات، ورفع كفاءتهم علميًّا ومهاريًّا.

الالتزام بالزي الرسمي

كما تم التنبيه على أن الانضباط في المساجد لا يحتمل أي تهاون من حيث التزام الأئمة بالزي الرسمي، والموضوعات المحددة للخطب، والالتزام المشدد بوقت الخطبة، خصوصا في فصل الصيف وشدة الحر، والتقيد الكامل بتوقيتها، والمحاسبة على أي تقصير دون تهاون.



وضرورة تحري الدقة في جمع البيانات وتحديث قاعدة بيانات كل إدارة بصورة منتظمة، لكونها الأساس في التخطيط السليم للمديرية مع الالتزام بخطة الدولة في ترشيد استهلاك الموارد من مياه وكهرباء،وضرورة دراسة ملحقات المساجد وتحديد ما يصلح منها ليكون مراكز للتعليم أو التدريب، وتحويلها إلى منارات دعوية وعلمية.



كما وجه بتشكيل فرق متميزة من الأئمة أصحاب الكفاءة العلمية والقدرة على الحوار، لتلقي تدريب متخصص على أعلى مستوى، لتأسيس إدارة بحوث دعوية فعالة، قادرة على المواجهة الفكرية الرشيدة لأي أطروحات متطرفة، منوها إلى المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا كاملًا، وحرصًا صادقًا على أداء الرسالة الدعوية بعلم ووعي وإخلاص.

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