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نائب رئيس جامعة الإسكندرية يزور فرع الجامعة في تشاد

نائب رئيس جامعة الإسكندرية
نائب رئيس جامعة الإسكندرية يزور فرع الجامعة في تشاد

قام الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعةالإسكندرية  لشئون التعليم والطلاب، بزيارة رسمية إلى فرع جامعة الإسكندرية فى إنجمينا بدولة تشاد، لمتابعة مستجدات العمل بالفرع، وبحث سبل التعاون العلمى المشترك.

ياتى ذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم وتفعيل دور فرعها العلمى والأكاديمى بدولة تشاد، والعمل على استكمال مقوماته الأكاديمية والبنية التحتية، وبالنيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

 

وشهدت الزيارة لقاء الدكتور توم إرديمي وزير التعليم العالى، لبحث سبل تطوير فرع الجامعة، وتخصيص مساحة 10 فدادين لإنشاء مزرعة نموذجية، تابعة لكليتي الزراعة والطب البيطرى، وإنشاء مستشفى تعليمي لخدمة التخصصات الطبية المختلفة مثل طب وجراحة العيون، طب الأطفال، النساء والتوليد، جراحة الفم، والعظام، على أن تقوم الحكومة التشادية بتخصيص الأرض اللازمة لذلك عقب استلام الرسومات الهندسية من جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور عبد المحسن ان الزيارة تضمنت أيضًا المشاركة فى المؤتمر السابع والأربعين للمجلس الإفريقي والملغاشي للتعليم العالي والبحث العلمي (CAMES)، الذى عقد بحضور السفير مايي حلينا رئيس وزراء تشاد، والدكتور توم إرديمي وزير الدولة ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والتدريب المهنى، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات والوزراء والسفراء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الدول الإفريقية.

 والتقى الدكتور عبد المحسن على هامش المؤتمر، بالبروفيسور سليمان كوناتي، الأمين العام لـ CAMES، حيث تضمن اللقاء بحث فرص التعاون في مجال تقييم أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية.

ومن جانبه أعرب الأمين العام للمنظمة عن ترحيبه الكبير بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، مشيدًا بخبراتها ومكانتها الأكاديمية، ومعلنًا انفتاح المنظمة على اللغات الرسمية الأخرى، بما في ذلك اللغة العربية، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون مستقبلًا.

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الدكتور عبد المحسن وزير التعليم العالي جامعه الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة تشاد

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