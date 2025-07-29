رئيس جهاز الإحصاء يكرم النماذج المشرفة ويستعرض أهم الإنجازات

عقد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالجهاز، اليوم، لتكريم مجموعة من العاملين ممن قدّموا أداءً متميزًا خلال الفترة الماضية وهو ما يعكس احترام الجهاز للجهد العلمي والمهني ويعزز ثقافة التقدير داخل بيئة العمل كما يعزز الانتماء المؤسسي ويشجع على الاستمرارية في الأداء المتميز.



وشمل التكريم: المحالين للتقاعد، تقديرًا لمسيرتهم المهنية الحافلة بالعطاء والانضباط، والحاصلين على درجات علمية متقدمة، دعمًا لمسيرة التطوير الذاتي والمهني وبناء القدرات. وعدد من الباحثين المتميزين في الأبحاث الميدانية مثل مسح القوى العاملة الدورة الأولى 2025 ـ بحث تنافسية المحافظات 2024 ـ مسح قياس الأعراف والمعايير الاجتماعية ( ختان الإناث 2024)، والذين أسهموا في تعزيز دقة وجودة مخرجات الجهاز الإحصائية.

وأكد اللواء خيرت بركات أن العنصر البشري هو أساس النجاح والتطور داخل الجهاز، واستعرض الدور الذى يقوم به الجهاز وما يقدمه من بيانات دقيقة وإحصاءات، تعتمد عليها الدولة في التخطيط والتنمية كمحور ارتكاز لرسم السياسات وإعداد الخطط بما ينعكس على جهود التنمية ويعزز عملية صنع القرار خصوصًا في الفترة الأخيرة مثل مسح صحة الأسرة المصرية والذى يتم من خلاله تقييم البرامج التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان من أجل خفض معدلات النمو السكاني، إلى جانب مشروعات القوانين التي تم تصديق رئيس الجمهورية عليها خلال الفترة الأخيرة مثل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأشار الى مكونات الرقم الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي، وآليات تحديث القاعدة العقارية مثل البناء أو الهدم أو الدمج، وأيضًا قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم للعملية الانتخابية بما يتماشى مع التغيرات الديموجرافية وفق أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز، بالإضافة إلى عرض أخر الاحصائيات حول عدد الوحدات السكنية والأسر الخاضعة لنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية خلال مناقشات مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم.

وأكد أن الجهاز يواصل المضي قدما نحو إصدار التقارير الدورية والتي تغطى كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار استراتيجية متكاملة لبناء قاعدة بيانات وطنية تدعم التخطيط والتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.

واستمرارًا لدور الجهاز في دعم الخدمة المجتمعية والتنمية البشرية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم وبناء الإنسان المصري تم استعراض الأنشطة التي نفذتها الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في مجال الخدمات المجتمعية والمبادرات الرئاسية واختبارات قياس الأداء والجهود التسويقية داخل وخارج المركز.

كما شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا يتضمن أهم الأنشطة المنفذة بالجهاز خلال شهر يونيو 2025 داخل وخارج الجمهورية وأهم الأحداث والفعاليات التي نظمها الجهاز خلال هذا الشهر.

وفى ختام اللقاء استمع للشكاوى والمقترحات من العاملين بالجهاز، كما توجه سيادته بالشكر لجميع العاملين على جميع الجهود المبذولة.

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