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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 34182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61%  عند مستوى 41784 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38%  عند مستوى 15305 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% عند مستوى 10774 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.40%  عند مستوى 13774 نقطة، وقفز   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54%  عند مستوى 3473 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.388 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 34076 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 41784 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15305 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 13719 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

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