بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم

رغم مبادرة خفض الأسعار التي أطلقها وزير التموين أمس وسجل خلالها سعر السكر 28 جنيهًا للكيلو إلا أن أسعار السعر المعبأ في الأسواق سجل اليوم الأربعاء نحو 35.44 جنيه/ للكيلو طبقا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم.

أسعار السكر اليوم

كما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم

أسعار السكر أنواع مختلفة

سعر كيلو سكر أبيض: 34.44 جنيه.

سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.

سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيها.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.

وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).

مصر تحظر تصدير السكر

وأصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية، وفقًا لقرار وزارة الاستثمار يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.

ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.

وأمس الثلاثاء أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير التموين أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم التوجيه إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل إلى 18%، وتشمل: اللحوم، والدواجن، والسكر، والأرز، والزيوت، والشاي، والمكرونة، والصلصة.

كما أكد وزير التموين أنه وجّه على الفور الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية، وهي كالتالي:

اللحوم السودانية الطازجة: 310 جنيهات للكيلو بدلًا من 320 جنيهًا

السكر: 28 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا

اللحوم المجمدة: 190 جنيهًا للكيلو بدلًا من 220 جنيهًا

الدواجن المجمدة: 90 جنيهًا للكيلو بدلًا من 110 جنيهات

اللحوم البلدية: 330 جنيهًا للكيلو بدلًا من 350 جنيهًا

زيت خليط 800 مل: 52 جنيهًا بدلًا من 54.5 جنيه

زيت خليط 1 لتر: 67 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا

زيت ذرة 1 لتر: 95.5 جنيهًا بدلًا من 107.5 جنيهًا

الأرز: 28.5 جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا

المكرونة (1 كيلو): 23.5 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا

الشاي (250 جرامًا): 33 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا

السمن النباتي (700 جرام): 59 جنيهًا بدلًا من 62 جنيهًا

الصلصة (300 جرام): 17.5 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا

كما شملت التخفيضات سلعًا أخرى، منها: المنظفات، الحلاوة، المربى، الطحينة، المخبوزات، المعجنات، الشاي، الملح، العصائر، المركزات، ومنتجات العناية الشخصية، بنسبة تخفيض تصل إلى 5%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.