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اقتصاد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيه/ للكيلو طبقا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 29-7-2025.

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية داخل أي بيت مصري، وشهدت الأسواق المحلية استقرارا في  أسعار السكر.

أسعار السكر اليوم  

واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم

أسعار السكر أنواع مختلفة

سعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.

سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.

سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيها.

 

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.

وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).

 

مصر تحظر تصدير السكر 

وأصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية، وفقًا لقرار وزارة الاستثمار يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. 

ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية. 

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