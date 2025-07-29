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أخبار مصر

مدبولي يجتمع مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية، وبمشاركة  أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استمرار التعاون بين المؤسسة والحكومة المصرية لتعظيم الأهداف المُشتركة للطرفين

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للرئيس التنفيذي للمؤسسة بمناسبة تولي مهام منصبه، مُعربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون بين المؤسسة والحكومة المصرية لتعظيم الأهداف المُشتركة للطرفين، وذلك في ضوء الخبرات الكبيرة للمهندس أديب الأعمى في العديد من المواقع البارزة التي تولاها خلال مسيرته المهنية.

كما أكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة المصرية للتسهيلات المُقدمة من قبل المؤسسة في مجال شراء الحبوب والمُنتجات البترولية؛ كشريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر.

 

من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى، عن تقديره البالغ لاستقبال رئيس الوزراء له، والحرص على عقد هذا الاجتماع المهم، كما نقل للدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

 أهمية الدعم الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز فُرص التعاون المُشترك

وأعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عن تطلعه لاستمرار جهود التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، لافتًا إلى أهمية الدعم الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز فُرص التعاون المُشترك، وهو ما ساهم خلال الفترة الماضية في تحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.

وناقش الاجتماع التقدم المحرز في عددٍ من برامج التعاون، وكذا استعراض أفق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الجانبان تطلعهما لاستمرار مُناقشة كافة مُقترحات التعاون على مستوى الجهات المعنية.

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