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رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الخريطة الزمنية للتنسيق والقبول بـ"الأهلية"

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، اجتماعًا لمناقشة الخريطة الزمنية للتنسيق والقبول بمختلف برامج الجامعة الأهلية للعام الجامعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور عماد علي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والأسنان، ومديري برامج الجامعة الأهلية، ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة الاهلية، إلى جانب فريق العمل الإداري.

 بدء الدراسة ببرنامج طب الفم والأسنان  

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة الحضور بصدور قرار وزارة التعليم العالي ببدء الدراسة ببرنامج طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي الأهلية اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة مدى الجاهزية لاستقبال طلبات الالتحاق للطلاب الجدد ببرامج جامعة جنوب الوادي الأهلية، والتي تشمل: الطب والجراحة، الصيدلة، العلاج الطبيعى، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، والألسن، العلوم الإدارية، طب الفم والأسنان.

واستعرض رئيس الجامعة الخريطة الزمنية المقترحة للتنسيق والقبول، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التقديم إلكترونيًا من خلال رابط سيتم الإعلان عنه علي موقع الجامعة وصفحة الفيس بوك الرسمية، حيث يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام الرقم القومي وسداد مبلغ ١٥٠٠ جنيه كمصاريف إدارية عبر قنوات التحصيل الرسمية.

ومن المقرر إعلان نتيجة القبول عبر إرسال بطاقة ترشيح مبدئية إلى الطلاب المقبولين، على أن يتم تسليم أصول الملفات وسداد المصروفات الدراسية وتسليم إيصالات الدفع في موعد أقصاه يومين عمل من تاريخ استلام الرسالة. وفي حال التأخر عن هذا الموعد، يُعد ذلك تنازلًا عن حق الطالب في القبول، ويتم إرسال رسائل القبول إلى الطلاب التاليين في قائمة الترتيب.

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