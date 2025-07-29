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قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي تفحص 939 مواطن بمركز الوقف في قنا

قافلة طبية
قافلة طبية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، بإشراف جمال الزمر مدير إدارة خدمة المجتمع والقوافل بالجامعة قافلة طبية بشرية بمركز الوقف بمحافظة قنا.

قوافل طبية بمحافظة قنا

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن القافلة الطبية البشرية قدمت خدماتها وصرفت العلاج المجاني لعدد 939 حالة في كافة التخصصات، كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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