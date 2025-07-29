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تحرير 5 محاضر ضد أصحاب قمائن الطوب في قنا (صور)

تحرير 5 محاضر ضد
تحرير 5 محاضر ضد اصحاب قمائن الطوب

حررت  الكيمائية صفاء مدير إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، 5 محاضر ضد أصحاب قمائن الطوب بعد انبعاث روائح وأدخنة تسببت في شكاوى عدد من المواطنين،جاء ذلك جولة تفقدية بقرى المدينة.

وكانت إدارة شئون البيئة قد تلقت  بلاغات وشكاوى من قبل الأهالي بوجود قمائن طوب مشتعلة،وعلى تم التحرك من قبل المختصيين بإدارة شئون البيئة على موقع الشكوى  وتبين وجود قمائن  طوب مشتعله وينبعث منها كمية كبيرة من الأدخنة الملوثة للبيئية التى تؤثر بالسلب على صحة المواطنين القاطنين بهذه المنطقة والمناطق المجاورة وعلى الفور تم إخمادها وتحرير خمس محاضر ضد المخالفين.

 

 


ومن جانبه أكد الزمقان أن أي مخالفة يتم رصدها يتم التعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات والإدارات المعنية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين في إطار القواعد والقوانين المنظمة التي تندرج تحتها المخالفة.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي قمائن الطوب

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