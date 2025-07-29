الثلاثاء 29 يوليو 2025
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محافظات

تنفيذ 4 حالات إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة في قنا

إزالة تعدي على اراضى
إزالة تعدي على اراضى املاك الدولة

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى،شمال محافظة قنا، برئاسة حسين الزمقان  رئيس المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ 4 حالات ازالة فورية تعدى على أراضي أملاك الدولة بزمام قروي الغربي  بهجورة، وبحضور  مساعد فارس رئيس مجلس قروي الغربي بهجورة، تمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.


وأوضح رئيس المركز  أنه تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية وبيانهم كالاتي:


إزالة  3 حالات منهم حالتين تعدي على أرض زراعية وحالة واحدة خارج الحيز العمراني عبارة عن إقامة مبان بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت على مساحة ٣ قيراط تقريبا ما يعادل ٥٢٥ متر تقريبا.


الحالة الثانية والتعدى عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت على مساحة ٣٥٠متر تقريبا.


الحالة الثالثة عبارة عن صب قواعد خرسانية على مساحة ٣٥ متر تقريبا وتم الإزالة وتم  ردم القواعد الخرسانية.


ومن جانبه أكد الزمقان أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا محافظ قنا مدينة نجع حمادي

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