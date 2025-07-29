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رياضة

حسم موقف ميتروفيتش من معسكر الهلال السعودي في ألمانيا

ميتروفيتش، فيتو
ميتروفيتش، فيتو

حسم نادي الهلال السعودي موقف مهاجمه الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش من المشاركة ضمن بعثة فريقه التي تخوض معسكرًا تدريبيًا، بداية من 1 أغسطس المُقبل بألمانيا.

ميتروفيتش في قائمة الهلال السعودي بمعسكر ألمانيا 

ويخوض الهلال السعودي معسكره التحضيري للموسم الجديد في مدينة حدودية ما بين ألمانيا والنمسا، وسيتواجد ميتروفيتش ضمن القائمة التي يختارها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن ميتروفيتش مستمر مع الهلال وسيشارك في المعسكر التحضيري بألمانيا، على أن يتم حسم مستقبله مع الفريق خلال المعسكر.

ولفتت تقارير صحفية سابقة إلى رغبة إنزاجي في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما عقد الزعيم صفقة وحيدة، كانت على مستوى الدفاع بالتعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر السابق لميلان الإيطالي.

أرقام ميتروفيتش مع الهلال السعودي 

ولعب ميتروفيتش 79 مباراة مع الهلال بجميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في صيف 2023، سجل خلالها 68 هدفًا، وصنع 15 هدفًا.

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