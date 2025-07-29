اليوم، قطع الكهرباء عن الخطارة وتوابعها في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، غرب محافظة قنا، قطع التيار الكهربائي عن قرية الخطارة وتوابعها وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

قطع الكهرباء عن الخطارة بقنا



وأشارت إلى أنه سوف يتم فصل التيار الكهربى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28/7/2025 من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحا.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالقطع قرية الخطارة وتوابعها.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وخصصت أرقاما للشكاوى واستقبال أي مشكلات تواجه المواطنين خلال فترة الانقطاع لحين عودة التيار.

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