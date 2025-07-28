تفاصيل لقاء أبو الغيط مع السكرتير العام للأمم المتحدة

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث عقدا جلسة مباحثات ضمت وفدي المنظمتين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣٠ يوليو الجاري.

حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنها على المدنيين في القطاع

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول المأساة الإنسانية المروعة في غزة جراء حرب الإبادة التي تواصل اسرائيل شنها على المدنيين في القطاع، والتحركات الجارية من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية

وشدد كل من؛ أبو الغيط وجوتيريش على الأهمية الكبيرة لمؤتمر تنفيذ حل الدولتين في ابقاء هذا الحل على الطاولة، وفتح مسار جدي من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا، فضلا عن تطورات الملف النووي الإيراني.

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