الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هيمنة مصرية على الميداليات الذهبية للسباحة بدورة الألعاب الإفريقية للمدارس بالجزائر

منتخب السباحة
منتخب السباحة

سيطر لاعبو السباحة علي الميداليات الذهبية في افتتاح منافسات دورة الألعاب الإفريقية للمدارس، المقامة في الجزائر، وسط مشاركة قوية من نخبة المنتخبات الإفريقية.

اليوم الأول شهد حصادًا مميزا للبعثة المصرية، التي حصدت 6 ذهبيات، وفضية، و2 برونزية، في تأكيد جديد على ريادة مصر القارية في رياضة السباحة.

وجاءت نتائج اللاعبين كالتالي:

سلمى أحمد تُتوج بذهبية سباق 50 متر فراشة عن جدارة واستحقاق، بعد أداء مميز في التصفيات والنهائي.

زين هشام يخطف الأنظار ويحرز ذهبية 50 متر حرة في زمن قياسي، وسط منافسة شرسة من جنوب إفريقيا وتونس.

دارين عادل تهيمن على سباق 400 متر متنوع وتعتلي منصة التتويج بالميدالية الذهبية، مؤكدة تطور السباحة النسائية المصرية.

إبراهيم شمس الدين يضيف ذهبية ثمينة في 200 متر صدر، بينما حصد زميله حازم حسام برونزية السباق ذاته، في إنجاز مزدوج لمصر.

رودينا رمضان تثبت تفوقها في المسافات الطويلة وتظفر بذهبية 800 متر حرة بامتياز.

زياد جمال يقدم أداءً قويًا ويحصد ذهبية 100 متر ظهر، بينما يرافقه على منصة التتويج مواطنه مروان علي الذي نال الميدالية الفضية.

ملك الشاذلي تواصل التألق النسائي المصري، وتحرز برونزية 200 متر فراشة، وسط تصفيق الجماهير.

ومن جهته، يحرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة، على متابعة البعثة بشكل مستمر لتقديم الدعم اللازم، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة للمشاركة في المنافسات.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص اللجنة الأولمبية على دعم الأبطال الواعدين، باعتبار هذه الدورة خطوة مهمة في إعداد جيل جديد من الرياضيين استعدادًا لأولمبياد الشباب بالسنغال 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السياحة منتخب السباحة الأولمبية دورة الألعاب الإفريقية

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يقدم خطة للسيطرة على كامل قطاع غزة

الأولمبية تهنئ الإسكواش على نتائجه الأوروبية، وإدريس يشيد باللاعبين

الأكثر قراءة

عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة

السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية والطبية الفورية للكابتن حسن شحاتة

سجل الآن، موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للجامعات

حب وعذاب، حكاية زواج زياد الرحباني ودلال كرم

درجة الحرارة غدا الثلاثاء فى محافظات مصر

اللينك الرسمي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025

أول تعليق من الرئيس الفلسطيني على نداء السيسي لترامب بشأن غزة

اشتراطات حصول مستأجري شقق الإيجار القديم على وحدات سكنية بديلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لأول مرة ما بنكون سوا.. ألحان زياد الرحباني ترسم مشهد رحيله (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من شروط صحة الصلاة، تفاصيل مهمة عن الطهارة يوضحها أمين الفتوى (فيديو)

هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة ؟ أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads