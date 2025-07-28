فرح ديباني تحيي حفل ختام العيد القومي لـ الإسكندرية بقلعة قايتباي

أحيت مساء اليوم مطربة الأوبرا فرح ديباني حفل ختام العيد القومي لمحافظة الإسكندرية بقلعة قايتباي.

وبدأ حفل الختام بآيات من الذكر الحكيم للطالب الأزهري ذي البصيرة أحمد حسن أحد أبناء الإسكندرية.

وشهد الحفل محافظ الإسكندرية الفريق احمد خالد حسن، ووزير قطاع الأعمال ووزير الثقافة وعدد من سفراء وقناصل الدول المختلفة وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب ومسئولي الأجهزة التنفيذية والامنية وعدد من الصحفيين والاعلاميين.

وسط استقبال أسطوري لضيوف الحفل من خلال ممرات وعربات الجولف بدأ من ممشي القلعه وصولا إلى بواباتها

وأكد المذيع أحمد سالم، خلال تقديمه حفل الافتتاح أن الإسكندرية تحتاج تضافر جهود أبنائها لتعود مرة أخرى كما كانت عروس البحر، وأن أي سكندري غيور يتمنى عودة المدينة كما كانت من قبل.

وأوضح سالم، أن هناك اهتماما على أعلى مستوى في الدولة لتعود الثغر كما كانت وهناك مشروعات قومية كبري تعمل عليها دول في هذا الشأن وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمدينة.

وجرى خلال حفل الافتتاح اذاعه ما يجري من المشروعات القومية على أرض الإسكندرية وما تم الانتهاء منها، كما جري تقديم فيديو لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني يتحدث فيه عن الإسكندرية.

وتخلل الحفل عروض فنية وفولكلورية وفرعونية وسكندرية.

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