نيوكاسل يستهدف التعاقد مع حارس مرمى آرسنال السابق

دخل نادي نيوكاسل يونايتد في محادثات مع ساوثهامبتون للتعاقد مع حارس مرمى منتخب إنجلترا، آرون رامسديل، لاعب آرسنال السابق.

المفاوضات لا تزال في مراحلها المبكرة، حيث يسعى نيوكاسل لضم رامسديل إما على سبيل الإعارة أو من خلال صفقة دائمة، وذلك بحسب "بي بي سي".

ساوثهامبتون يحدد سعر رامسديل

لكن يعرف أن نادي ساوثهامبتون، الذي يلعب حاليًا في دوري الدرجة الأولى، يفضل بيع اللاعب بشكل دائم بشروط مالية كبيرة، خاصة أنه تعاقد معه من آرسنال في أغسطس 2024 مقابل 18 مليون جنيه إسترليني كدفعة أولى.

ويأتي ذلك بعد أن اتفق نيوكاسل الأسبوع الماضي مع بيرنلي على صفقة بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الحارس جيمس ترافورد، إلا أن مانشستر سيتي قام بتفعيل بند "حقوق المطابقة" لإعادة التوقيع مع خريج أكاديميته السابق.

ويبدو أن نيوكاسل حريص على إضافة منافس في مركز حراسة المرمى، إلى جانب الحارس الأساسي نيك بوب، كما أن هذه الخطوة ستجمع رامسديل مجددًا بمدربه السابق في بورنموث، إيدي هاو.

رامسديل، الذي كان آخر استدعاء له مع منتخب إنجلترا في شهر مارس سيحصل أيضًا على فرصة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض 30 مباراة في الموسم الماضي مع ساوثهامبتون، الذي أنهى الموسم في المركز الأخير وهبط برصيد 12 نقطة فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.