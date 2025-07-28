الإثنين 28 يوليو 2025
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رياضة

زيارة ميدانية لرئيس قطاع الناشئين بالمقاولون لمعسكر الإسماعيلية

زيارة ميدانية لرئيس
زيارة ميدانية لرئيس قطاع الناشئين بالمقاولون

قام يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، بزيارة ميدانية لمعسكر فريقي الناشئين مواليد 2009 و2010 في الإسماعيلية، الذي بدأ يوم الجمعة 25 يوليو.

رافقه خلال الزيارة الكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني على فرق الشباب والناشئين بنادي المقاولون العرب، والدكتور إبراهيم البطل، مشرف مدربي حراس المرمى، والدكتور محمد سعيد، مخطط الأحمال، والدكتور فادي الجندي، المعد النفسي.

كما تابع يسري عبد الغني مباراتين وديتين خاضهما الفريقين ضد فريق القناة، وأشاد بالأداء والالتزام الذي أبداه اللاعبون. وأكد على أهمية المعسكر في تعزيز استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2026/2025.

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يسري عبدالغني المقاولون المقاولون العرب الاسماعيلية محمد عبد العزيز زيزو إبراهيم البطل

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