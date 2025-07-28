الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

مصرع تلميذ بطلق ناري في مركز دشنا بقنا

فيتو
فيتو

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الإثنين، بطلق ناري في مركز دشنا شمال محافظة قنا وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

 

تفاصيل الواقعة بقنا
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا من هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بورود بلاغ بمصرع تلميذ بطلق ناري بنجع الحامدية بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا بقنا.


وبالانتقال والفحص تبين مصرع التلميذ "عمرو.خ.م.ا" يبلغ من العمر 11 عاما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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