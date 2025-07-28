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مصرع شاب غرقا في ترعة بالقرب من كوبري الصالحية

مصرع شاب غرقا في
مصرع شاب غرقا في ترعة بالقرب من كوبري الصالحية

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، غرقا بترعة بجوار كوبري الصالحية بمركز قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب غرقا بترعة بقرية الصالحية بمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع محمد.أ ح، يبلغ من العمر 28 عاما، غرقا بترعة بجوار كوبري الصالحية بمركز قنا، جاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا قنا قرية الصالحية مديرية أمن قنا مركز قنا

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