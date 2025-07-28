الأندية الأوروبية والسعودية الأكثر إنفاقا على الصفقات بالميركاتو الصيفي

كشفت تقارير إحصائية، اليوم الإثنين، عن الأندية السعودية والأوروبية الأكثر إنفاقًا على الصفقات خلال النصف الأول من سوق الانتقالات الصيفية.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، أنه مع تبقي شهر واحد على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، قامت العديد من الأندية الإنجليزية بصفقات كبيرة، مثل ليفربول وتشيلسي وآرسنال، وكذلك أندية سعودية مثل ناديي القادسية ونيوم السعوديين.

أكثر أندية الدوري السعودي إنفاقا على الصفقات الجديدة

وبذل الناديان، القادسية ونيوم، جهودًا كبيرة بالفعل خلال شهري يونيو ويوليو، حيث جاء نادي القادسية بالمركز الـ11 في قائمة أكثر 20 ناديًا إنفاقًا هذا الصيف، بلغت 103 ملايين يورو.

فقد عزز القادسية صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي، هداف الدوري الإيطالي من أتالانتا مقابل 68 مليون يورو.

كما تعاقد النادي مع جناحين شابين وهما الغاني كريستوفر بونسو باه (20 عامًا) مقابل 17 مليون يورو من جينك، والبرازيلي جابرييل كارفاليو (18 عامًا) مقابل أكثر من 15 مليون يورو من إنترناسيونال.

ومن المنتظر أن يدخل نيوم قائمة أفضل 20 ناديًا بمجرد انضمام لاعب نانت السابق، ناثان زيزي، رسميًّا مقابل حوالي 20 مليون يورو، بالإضافة إلى عدة صفقات أبرمها نيوم وهي مارسين بولكا (15 مليون يورو)، وأمادو كونيه (13 مليون يورو)، وسعيد بن رحمة الذي تم تفعيل خيار شرائه مقابل 12 مليون يورو، بالإضافة إلى ألكسندر لاكازيت مجانًا. وقد يكون قريبًا أيضًا من يوان ويسا، مهاجم برينتفورد، وسايمون بوابري، من موناكو.

أكثر أندية أوروبا إنفاقا على الصفقات

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي قد حطم الرقم القياسي البالغ 266 مليونًا، وذلك بـ125 مليون يورو للألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن)، وهو أكبر صفقة انتقال في هذه الفترة، و95 مليون يورو للفرنسي هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت، وحوالي 47 مليون يورو لا ظهير ميلوش كيركيز (بورنموث)، و40 مليون يورو للجناح جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن. وقد يزيد احتمال انتقال ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد.

وتفوق ليفربول على تشيلسي الذي احتل المركز الثاني، والذي استثمر لشراء 7 لاعبين مقابل 243 مليون دولار، وهم جيمي جيتنز (بروسيا دورتموند) مقابل 64 مليون دولار، وجواو بيدرو (برايتون) مقابل مبلغ مماثل، وصفقتين تجاوزت قيمتهما 30 مليون دولار، وهما ليام ديلاب (إيبسويتش) مقابل 35 مليون دولار، وإستيفاو (بالميراس) مقابل 34 مليون دولار.

فى حين جاء آرسنال الإنجليزي ثالثا كأكبر نادٍ من حيث الإنفاق، حيث استثمر 223 مليون يورو، بعد استحواذه على السويدي فيكتور جيوكيريس (سبورتينج لشبونة) مقابل أكثر من 65 مليون يورو، ومارتن زوبيمندي (ريال سوسيداد) مقابل 70 مليون يورو، ومهاجم تشيلسي نوني مادويكي مقابل ما يزيد قليلًا عن 55 مليون يورو.

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