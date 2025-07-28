قدمت فيتو في بث مباشر حصاد محصول التين الشوكي بالقليوبية، بعنوان “مباشر من الحقل.. ثمار التين الشوكي تنادي عشاقها” وذلك عبر الرابط

تناول البث في واحدة من أكبر مزارع التين الشوكي على مستوى محافظة القليوبية، وتحديدًا داخل عزبة الخولي، والتي تمتد على مساحة 80 فدانًا مزروعة بالكامل بفاكهة التين الشوكي، التقينا بعدد من عمال جمع المحصول الذين يعملون بجهد منذ الساعات الأولى من الصباح.

وخلال الجولة، أوضح المهندس ياسر عطا الله – مهندس زراعي ومسؤول بالمزرعة – أن فاكهة التين الشوكي تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال موسمها، لما لها من فوائد صحية ومذاق مميز.

وأضاف "عطا الله" أن التين الشوكي المنتج في المزرعة يتمتع بمذاق خاص يختلف عن باقي الأصناف، نتيجة لعوامل متعددة أبرزها: خصوبة التربة، ونظام الري، والاهتمام المستمر بالأشجار طوال الموسم، مشيرًا إلى أن الثمار هنا تنضج بشكل طبيعي دون استخدام أي كيماويات مما يزيد من جودتها

وأشار إلى أن موسم الحصاد يستمر عادة قرابة شهرين، ويتم خلاله توريد الكميات إلى الأسواق المحلية داخل محافظة القليوبية، بالإضافة إلى أسواق الجملة في القاهرة الكبرى.

ومن جانبه، أعرب عدد من العمال عن سعادتهم بالعمل في جمع التين الشوكي، رغم صعوبة الظروف المناخية، لما يحققونه من عائد مادي جيد خلال موسم قصير لكنه مكثف.

يُذكر أن التين الشوكي يُعد من الفواكه الصيفية الشعبية في مصر، ويتميز بفوائده الصحية لمرضى السكري والكوليسترول، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف والمياه التي تساعد على الترطيب في درجات الحرارة المرتفعة.

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