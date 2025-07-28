السفير السوداني بالقاهرة: توفير وسائل نقل للراغبين في العودة الطوعية والعلاقات مع مصر أزلية

أكد الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، السفير السوداني لدى القاهرة، استعداد السلطات المصرية لتقديم كل التسهيلات الممكنة لأبناء الجالية السودانية الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، تكفّل بتوفير وسائل النقل اللازمة بالكامل، دعمًا للعلاقات الأخوية بين البلدين.

علاقات تاريخية ومشاعر أخوية

وأكد السفير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن المشاعر الشعبية والرسمية تؤكد أن العلاقات المصرية السودانية أزلية ومتجذرة في وجدان الشعبين، مشيرًا إلى أن السودانيين المقيمين في مصر وجدوا كل الترحاب والاحترام والتقدير، من الكبار والصغار، وهو ما يعكس عمق الروابط بين البلدين.

الجالية السودانية في مصر.. حضور واسع وقلب مصري مفتوح

وأشار الفريق عدوي إلى أن عدد الجالية السودانية في مصر كبير، بما يتسع له قلب الشعب المصري، مؤكدًا أن الحركة بين البلدين مستمرة وطبيعية، وأن هناك مصالح مشتركة ومصيرًا واحدًا، مبينًا أن من لجأ إلى مصر بعد اندلاع الحرب كانوا بأعداد كبيرة، لكن هناك رغبة متزايدة في العودة بعد تحسن الأوضاع الأمنية داخل السودان.

استقرار أمني وبداية العودة إلى المدن والقرى

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أكد السفير السوداني أن هناك مؤشرات إيجابية على استقرار الأوضاع في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية، مشيرًا إلى أن العودة الطوعية أصبحت خيارًا واقعيًا للكثيرين من أبناء الجالية، خاصة مع وجود رغبة قوية في العودة إلى القرى والمدن الأصلية بعد استتباب الأمن.

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